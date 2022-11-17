Феодосия, Крым, , 12:49 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат сбит в районе Феодосии над энергоподстанцией «Кафа» 17 ноября. Информацию в тг-канале подтвердил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

Беспилотник

«По подстанции «Кафа». Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции», — написал Крючков.

Он сообщил, что повреждений на подстанции нет, энергоснабжение из-за инцидента не нарушено.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, подстанция «Кафа» является узловой для крымского энергомоста — её ввели в строй в 2015 году, она дала возможность получать электроэнергию бесперебойно.