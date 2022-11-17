Работу института уполномоченного по правам человека в РФ отметили в Кремле
Москва, 17 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. За 25 лет существования в России институт уполномоченного по правам человека доказал свою востребованность и состоятельность. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, выступая на заседании Всероссийского координационного совета омбудсменов.
Вайно отметил, что институт уполномоченного по правам человека зарекомендовал себя как действенный механизм защиты прав и интересов граждан России. За прошедшие годы была проделана большая комплексная работа по укреплению социальных гарантий.
«Труд омбудсменов имеет особый статус, требует от них высоких моральных, нравственных качеств и решения чрезвычайно ответственных задач и чувствительных для каждого человека вопросов», — подчеркнул представитель Кремля.
ИА REGNUM ранее сообщало, более 9 тыс. обращений направили российские граждане уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой за период пандемии коронавируса.
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