Москва, 17 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. За 25 лет существования в России институт уполномоченного по правам человека доказал свою востребованность и состоятельность. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, выступая на заседании Всероссийского координационного совета омбудсменов.

ИА REGNUM Избранный омбудсмен в крепких объятиях

Вайно отметил, что институт уполномоченного по правам человека зарекомендовал себя как действенный механизм защиты прав и интересов граждан России. За прошедшие годы была проделана большая комплексная работа по укреплению социальных гарантий.

«Труд омбудсменов имеет особый статус, требует от них высоких моральных, нравственных качеств и решения чрезвычайно ответственных задач и чувствительных для каждого человека вопросов», — подчеркнул представитель Кремля.

ИА REGNUM ранее сообщало, более 9 тыс. обращений направили российские граждане уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой за период пандемии коронавируса.

Читайте также: Российский омбудсмен получила более 9 тыс. жалоб за период пандемии