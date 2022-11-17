Москва, , 12:37 — REGNUM На Московской консультативной встрече по Афганистану, которая прошла 16 ноября, представитель Таджикистана выразил обеспокоенность по поводу убийств таджиков в Афганистане. Вафо Ниятбекзода сказал, что все осведомлены о массовых убийствах этнических таджиков в Панджшере и северных районах Афганистана, их убивают каждый день под предлогом их «сотрудничества» с Фронтом национального сопротивления. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Afghanistan International получил задокументированные сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили большое количество людей в северных регионах по обвинению в сотрудничестве Фронтом сопротивления Афганистана.

Представитель Таджикистана привёл слова специального докладчика ООН по правам человека Ричарда Беннета и назвал их очень тревожными. Ричард Беннетт посетил афганскую провинцию Панджшер во время своего визита в Афганистан и выразил обеспокоенность нарушениями прав человека в регионе.

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Ниятбекзода заявил, что текущая ситуация в Афганистане вызывает много вопросов и необходимо очень взвешенно и осторожно подходить к ситуации в стране. Это заявление прозвучало на фоне требований к США от представителей других стран в ходе встречи о высвобождении активов Афганистана.

Представитель Таджикистана подчеркнул, что более чем за 14 месяцев с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, ими не было предпринято никаких усилий для выполнения обещаний.

Он добавил, что вопрос о создании инклюзивного правительства в Афганистане с участием других этносов и политических течений не только до сих пор не решён, но права других этносов грубо нарушаются.