Стокгольм, 17 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. 17 ноября новый министр Швеции по социальной политике Якоб Форссмед (Христианские демократы) заявил в эфире радиостанции P1, что правительство страны намерено нарастить борьбу с проблемой самоубийств.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Правящие партии и Шведские демократы ранее записали в Соглашении Тидё, что специальная комиссия по несчастным случаям должна назначаться каждый раз, когда человек совершает самоубийство. Речь идет о том, чтобы большее количество участников, имевших какое-то отношение к жизни самоубийцы, например представители социальных служб, школ и медиков, привлекались для проведения «широкого анализа событий», отметил Форссмед.

«Это будет делаться не для того, чтобы кого-то обвинить, а для того, чтобы посмотреть, как мы можем избежать попадания большего количества людей в эту ситуацию», — заявил министр.

Каждый год в Швеции кончают жизнь самоубийством более 1000 человек, напоминают журналисты радиостанции P1.