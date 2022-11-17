Москва, 17 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Делегации всех стран, участвующих во встрече в Москве по Афганистану, решительно выступили за скорейшее формирование инклюзивного правительство в этой стране. Об этом журналистам сообщил представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Тональность всех выступающих была на 100% одинаковой, ― сказал дипломат. ― Мы все наблюдаем развитие ситуации в Афганистане и поддерживаем скорейшее формирование правительства с участием всех этнических групп и политических течений страны».

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Представитель России добавил, что вопрос сейчас в том, как этого добиться.

Он подчеркнул, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен учитывать подход дружественных стран, хотя Россия и страны-участницы встречи не предъявляют такого категорического требования. Кабулов уточнил, что это представляет собой простую просьбу, которая приемлема для любой страны.

Российский дипломат заявил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформируют всеобъемлющее правительство, то можно будет решать и другие вопросы на практике, а не на словах.