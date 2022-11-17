Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Согласно исследованию ученых из института HUI, домашняя вязаная одежда стала самым популярным рождественским подарком в Швеции в этом году, что вызвало неоднозначную реакцию у горожан, пишет новостной портал Omni.

Рождество Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Жительница Йёнчёпинга Габриэлла Росс рассказала журналистам радиостанции P4 Jönköping, что ей достаточно трудно справиться с рождественским стрессом.

«Может быть, это подходит не для всех, но звучит довольно мило … Надо было начать вязать еще этим летом», — призналась женщина.

В свою очередь журналисты газеты Aftonbladet поговорили с людьми в центре Стокгольма.

«Наверное, это даже хорошо в такие холодные времена и с такими ценами на электроэнергию», — отметил Матс.

«Мы покупаем слишком много вещей, и у нас их в изобилии. Вязанные вещи полезны для окружающей среды и экономики», — считает Микаэль.