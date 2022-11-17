Краснодар, 17 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Краснодаре обрушился балкон многоквартирного жилого дома, в результате чего пострадали люди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Прикубанского административного округа 17 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Балконы

В результате обрушения кирпичной кладки балкона третьего этажа, пострадали двое мужчин и имущество автовладельца. Назначена прокурорская проверка, к проведению которой привлекут специалистов службы строительного надзора и жилищного контроля.

Также будет установлено, насколько качественно были проведены строительные работы при возведении дома.