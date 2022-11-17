Канберра, 17 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. По многим показателям рынок труда в Австралии остается очень оживленным: совокупный уровень безработицы и неполной занятости (тех, кто хотел бы работать больше часов) упал на 0,2 процентных пункта в прошлом месяце до 9,3%, или самого низкого уровня с марта 1982 года. Об этом 17 ноября пишет газета The Guardian.

Simon Clancy Австралия

В Австралийском статистическом бюро отмечают сказал, что сейчас в стране на 236 000 безработных меньше и на 365 000 меньше частично безработных, чем в марте 2020 года. Безработица и неполная занятость сейчас составляют около двух третей того, что было раньше.

Любопытно, что одной из причин, по которой количество отработанных часов увеличилось, замечают журналисты, было то, что число тех, кто брал ежегодный отпуск, сократилось на 10% по сравнению с типичными уровнями в октябре.

За третий квартал 2022 года темпы роста заработной платы составили 3,1%.