Брюссель, , 11:58 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель считает продление продуктовой сделки хорошей новостью, передают 17 ноября РИА Новости.

Шарль Мишель European Parliament

По его мнению, продление продуктовой сделки на фоне высокого спроса на зерно и удобрения — это позитивная новость.

Ранее так называемый министр инфраструктуры режима Киева Александр Кубраков заявил, что «зерновая сделка» будет продлена ещё на 120 дней.

Как сообщает ИА REGNUM, решение о продлении «зерновой сделки» принято 17 ноября в Стамбуле. Гарантами выполнения инициативы являютя ООН и Турция.

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