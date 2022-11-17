Брюссель, 17 ноября 2022, 11:58 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель считает продление продуктовой сделки хорошей новостью, передают 17 ноября РИА Новости.
По его мнению, продление продуктовой сделки на фоне высокого спроса на зерно и удобрения — это позитивная новость.
Ранее так называемый министр инфраструктуры режима Киева Александр Кубраков заявил, что «зерновая сделка» будет продлена ещё на 120 дней.
Как сообщает ИА REGNUM, решение о продлении «зерновой сделки» принято 17 ноября в Стамбуле. Гарантами выполнения инициативы являютя ООН и Турция.
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