Лондон, 17 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Королевский флот Великобритании пополнится тремя военно-транспортными кораблями поддержки. Их строительством займётся консорциум Team Resolute, который объединяет международную группу BMT со штаб-квартирой в Лондоне, британскую судостроительную компанию Harland & Wolff (Белфаст) и местный филиал испанской Navantia. Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Сумма контакта на производство судов, обеспечивающих боеприпасами, оборудованием и провизией авианосцы, эсминцы и фрегаты Королевского флота, развернутые в море, составит 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Отмечается, что сделка будет оформлена после одобрения казначейства и премьер-министра страны.

Предполагается, что строительство начнётся сразу в Великобритании и Испании в 2025 году. Окончательная сборка всех трёх судов пройдёт на верфи Harland & Wolff в Белфасте, а отдельные компоненты будут производиться на других объектах — в Метиле и Арнише (Шотландия). Некоторые строительные работы запланированы и на верфи Navantia в Кадисе в Испании в рамках сотрудничества, которое предполагает передачу ключевых технологий от ведущей судостроительной компании в мире. Ввести все три корабля в строй планируется к 2032 году.

Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, будущий контракт предусматривает создание около 2000 рабочих мест в Великобритании. Кроме того, сам консорциум обязуется инвестировать 77 млн фунтов стерлингов в инфраструктуру верфей для поддержки британского судостроительного сектора.