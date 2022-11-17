Москва, , 11:39 — REGNUM Цены в российских регионах, которые пользуются популярностью у туристов, остаются завышенными, а качество услуг им не соответствует. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект Думы Ставропольского края, которым предлагается продлить срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 2027 года. Правительство РФ дало положительный отзыв на документ и предложило включить в эксперимент Санкт-Петербург.

«При всей любви к любимому городу эти дополнительные небольшие в сумме деньги не решат проблему развития инфраструктуры, а что называется осадок останется», — сказал Нилов.

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