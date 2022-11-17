София, 17 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Министр экономики Болгарии Никола Стоянов и глава болгарского министерства сельского хозяйства Явор Гечев обсудят в ходе экстренного заседания правительственного комитета по энергетике проблему нехватки твердотопливных материалов в стране. Об этом 17 ноября сообщает БНР.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Запас дров

Детали повестки дня встречи не разглашаются. Известно лишь, что в заседании также примут участие представители предприятий отрасли, общественных организаций и научных кругов.

Напомним, на сегодняшний день в Болгарии зафиксирован катастрофический дефицит древесины и угля. Из-за резкого подорожания газа и электроэнергии сотни тысяч владельцев квартир и частных домов по всей стране в массовом порядке скупают «печки-буржуйки» и переоборудуют системы центрального отопления под стационарные приборы обогрева. Из-за этого со складов крупных магазинов стройматериалов и лесопилок Болгарии практически полностью исчезли дрова и древесная продукция.