Косовска-Митровица, Сербия, 17 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Ситуация на севере Косово и Метохии носит драматический характер, и если вопрос перерегистрации автомобилей с сербскими номерами не решится до 21 ноября, не исключено возникновение конфликта, который охватит всю территорию южного сербского края. Об этом заявил лидер Прогрессивной демократической партии (Косово) Ненад Рашич.

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Рашич отметил, что во время встреч с президентом и премьер-министром сепаратистского Косово Вьосой Османи и Альбином Курти он потребовал перенести срок перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Если 21 ноября сепаратистские власти в Приштине начнут штрафовать водителей, которые отказались перерегистрировать свои автомобили, это может стать триггером для серьезных столкновений, считает Рашич.

«Я сказал им, что ситуация намного более серьезная, чем они думают», — рассказал Рашич в интервью изданию «Политика».

Напомним, что албанские сепаратисты в Косово, ссылаясь на ранее подписанные соглашения с Белградом в рамках брюссельского процесса, приняли решение запретить использование на территории Косово и Метохии автомобильных номеров Республики Сербии с 1 ноября. До 21 ноября водители с сербскими номерами получают предупреждения, после этой даты с них уже будут взиматься штрафы на сумму, эквивалентную 150 евро.

Представители партии косовских сербов «Сербский список», состоящие в органах власти сепаратистского Косово, приняли решение приостановить в знак протеста свою работу. Свои рабочие места покинули и полицейские сербской национальности, работающие в так называемой косовской полиции.

В Приштине приняли решение провести внеочередные выборы в четырех сербских муниципалитетах на севере края и назначить новых руководителей местной администрации. Тем не менее, представители других партий косовских сербов неохотно соглашаются участвовать в муниципальных выборах, которые организует Приштина.