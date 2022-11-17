Берлин, 17 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. МИД Германии отозвал из Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии одного из военнослужащих, так как посчитали его взгляды «пророссийскими». Об этом 15 ноября сообщает немецкий телеканал Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

По данным журналистов, солдат Сергей Е. перед отправкой в Грузию не проходил проверку безопасности. В последствии поступило сообщение, что он поддерживает проведение Россией спецоперации на территории б. УССР. Проверка его публикаций в соцсетях подтвердили подозрения.

«Е. в качестве «оперативника» должен был следить за соблюдением режима прекращения огня. Отчёты наблюдателей ЕС должны быть строго нейтральными», — отметили в МНЕС.

Сообщается, что военнослужащий состоит в партии «Альтернатива для Германии». По его публикациям в соцсетях проверяющие посчитали, что он и по другим вопросам поддерживает Россию.

Напомним, МНЕС является невооружённой миссией в Грузии, которая патрулирует территорию на границе с Абхазией и Южной Осетией с 1 октября 2008 года.