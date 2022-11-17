Бангкок, , 11:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает предложение об организации климатической конференции (СOP30) в Бразилии в 2025 году, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон выразил поддержку инициативе нового президента Бразилии организовать в 2025 году COP30.

«Мы привержены стратегии. В 2019 году мы запустили настоящую стратегию Амазонии с несколькими государствами региона. Бразилия в то время решила к ней не присоединяться», — заявил Эммануэль Макрон на саммите АТЭС в Таиланде.

«С тех пор мы выдвинули множество инициатив по сохранению лесов и мангровых зарослей», — заверил Эммануэль Макрон.

Ранее новоизбранный президент Бразилии, который вступит в должность 1 января, подчеркнул необходимость того, чтобы страна «не была изолирована» и была «позитивной силой в решении глобальных проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов прибыл в Таиланд, чтобы представить страну на саммите АТЭС.

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