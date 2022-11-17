Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Власти Ленинградкой области продолжат в течение двух-трех лет активно помогать городу Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) в восстановлении городского хозяйства и внедрении российских стандартов на коммунальных и социальных объектах. Об этом сообщил 17 ноября во время своей рабочей поездки в подшефный город губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

t. me/lenobladminka Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встречается с жителями Енакиево

По его словам, перед властями Ленобласти стоит серьезная, но выполнимая задача по восстановлению Енакиево. Поскольку у региона был уже опыт помощи Симферопольскому району Крыма, предстоящая работа власти Ленобласти не пугает.

«В ближайшие два-три года мы будем активно помогать Енакиево в восстановлении и внедрении российских стандартов на коммунальных и социальных объектах. Енакиево — это 19-й муниципальный район Ленинградской области, и наравне с нашими муниципалитетами будет получать и помощь, и поддержку по нашим адресным программам», — сказал Александр Дрозденко.

Так, в 2023 году Ленинградская область планирует реализовать в Енакиево программу реновации на примере одной школы, детского сада и дома культуры. Учебные заведения получат не только современный облик, но и технику.

Губернатор указал, что одна из ключевых проблем для Енакиево — водоснабжение, однако областные специалисты нашли способ ремонта труб, укрепляя их специальным оборудованием. Кроме того, к зиме был проведен масштабный ремонт социальных объектов Енакиево — заменены окна, закрыт тепловой контур, установлено уличное освещение у школ и детсадов. Также в школы от Ленинградской области поставлялись учебники, наглядные пособия, компьютеры, спортивный инвентарь и оборудование для столовых.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации, отдельно губернатор услышал благодарности от жителей города за ремонт дорог. В следующем году область планирует увеличить вдвое ремонт трасс в Енакиево и приступить к ремонту мостовых сооружений. Также продолжается обследование местных жителей медицинскими специалистами из Ленинградской области — сейчас осмотры проходят дети разных возрастов.

«Сегодня план региона на 2022 год по восстановлению Енакиево выполнен на 93%. Несмотря на то, что большая часть работ на подшефной территории выполнена, в городе продолжают работу около 100 специалистов и 20 единиц техники», — заметили в обладминистрации, уточнив, что специалисты бурят скважины, восстанавливают кровлю здания трамвайно-троллейбусного управления, следят за содержанием дорог и работают над ремонтом сетей освещения подшефного города в ДНР.