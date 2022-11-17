София, 17 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Парламент Болгарии приступил к рассмотрению изменений проекта закона «О налогах и акцизах», предусматривающий повышение пошлин для производителей табачных изделий в стране. Об этом 17 ноября сообщает БНР.

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По предварительным данным, новый документ обязывает и крупные предприятия, и мелкие хозяйства, занятые в производстве сигарет и курительных смесей, увеличить отчисления в казну в среднем на 10%.

Как утверждают представители болгарского министерства финансов, нововведение позволит государству «установить окончательный контроль над рынком соответствующей продукции».

При этом предполагается, что цена пачки сигарет в Болгарии вырастет в среднем на 30 стотинок ($0,16).

Напомним, ранее болгарские производители табака объявили о намерении организовать общенациональную акцию протеста с требованием к официальной Софии отменить дополнительные налоги для отрасли.