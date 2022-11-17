Бухарест, 17 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Более 5 тыс. сотрудников крупнейшего автопроизводителя Румынии — концерна — Dacia объявили о начале проведения бессрочной забастовки с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 17 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, организаторами мероприятия выступает региональный профсоюз «Autoturisme Dacia», объединяющий до 70% рабочих соответствующих заводов. Основные претензии участников мероприятия связаны с невыполнением обещаний правительства относительно изменения трудового законодательства.

«Мы так и не получили дополнительных социальных гарантий и прибавки к жалованию», — говорится в заявлении забастовочного комитета.

Активисты собрались в центре румынской столицы Бухареста. Манифестации пройдут у главных правительственных зданий и офисов минтруда страны.

Напомним, на сегодняшний день в Румынии сотни тысяч рабочих крупных предприятий получают минимальную заработную плату в размере $450, в то время как румынский кабмин отказывается вводить для этой категории граждан новую систему льгот на оплату услуг ЖКХ.