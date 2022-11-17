Астана, 17 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Санкции западных стран против России не оказывают негативного влияния на поставки продовольствия по всему миру. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

European Parliament Жозеп Боррель

По его словам, санкции против России не направлены на сельское хозяйство или удобрения. Эти сферы экономики не попадают под санкции Евросоюза.

«Поэтому заявления о том, что санкции ЕС не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствуют действительности», — отметил Боррель.

ИА REGNUM ранее сообщало, без участия России реализация «зерновой сделки» едва ли возможна, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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