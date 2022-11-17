Владивосток, 17 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Приморье согласно данным Росстата за январь–сентябрь 2022 года увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

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Средняя зарплата приморцев составила 59 813 рублей (+10,1% к показателям 2021 года).

На конец сентября общий уровень безработицы оценивался в 3,3% при 4,7% на Дальнем Востоке и 3,8% по России. При этом уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9% (год назад это значение было 1,2%).

Пособие по безработице в конце сентября 2022 года получали 7,1 тыс. приморцев, тогда как год назад — 9,2 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя заработная плата в Санкт-Петербурге выросла в ноябре на 3%, относительно показателей в начале 2022 года.