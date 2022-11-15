Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Средняя заработная плата в Санкт-Петербурге выросла в ноябре на 3%, относительно показателей в начале 2022 года. Такие данные привели 15 ноября в аналитическом отделе рекрутингового сервиса HeadHunter.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Медианная предлагаемая зарплата в Северной столицей составляет около 64 тыс. рублей. Работодатели Петербурга предлагают зарплату соискателям чаще всего на 16% выше, чем работодатели из других городов России.

Вместе с ростом среднего уровня зарплаты в Петербурге увеличилось и число вакансий с высоким уровнем месячного дохода. В ноябре такую работу можно найти среди 1400 вакансий, с зарплатой от 260 тыс. рублей.

Чаще всего большие зарплаты предлагают в сфере строительства (21%), затем идёт IT-сфера (18%). На третьей строчке расположился финансовый сектор.

Читайте ранее в этом сюжете: Дворникам Петербурга обещают зарплату от 40 тыс. рублей и жильё