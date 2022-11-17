Париж, , 10:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение Франции о сотрудничестве в области подводных лодок с Австралией остается «на столе», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Pablo Tupin-Noriega

Заключение союза AUKUS между Австралией, Соединенными Штатами и Великобританией побудило страну отменить в 2021 году мегаконтракт на приобретение двенадцати французских подводных лодок, которые должны были быть построены в Австралии. Вместо этого Австралия решила купить американские или британские атомные подводные лодки, что является серьезным изменением для страны со слабым ядерным потенциалом. Но доставка этих подводных лодок, вероятно, потребует времени, поскольку австралийцы должны быстро обновить свои возможности перед лицом растущего влияния Китая в регионе.

«Посмотрим, как они адаптируются к трудностям», — заявил Эммануэль Макрон.

«Существует фундаментальный выбор: будут ли они производить подводные лодки дома или решат стать ядерной страной», — отметил Эммануэль Макрон.

Глава государства напомнил, что Франция не поставляет за рубеж атомные подводные лодки, поэтому предложение остается условным. Франция предлагает Австралии альтернативу, гарантирующую ее «свободу и суверенитет».

«В этом крайне оспариваемом регионе, который является ареной противостояния между двумя ведущими мировыми державами, наша стратегия такова: защищать свободу и суверенитет, сохранять балансы морских свобод, сбалансированные культурные обмены, экономические обмены, развитие технологий без преобладания гегемонистской модели», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «политизировать спорт» — это «очень плохая идея».

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