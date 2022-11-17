Луганск, 17 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В подразделения ВСУ в Донбассе доставлена очередная партия ракет к реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

«В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие очередной партии ракет к РСЗО HIMARS и снарядов к артиллерийским орудиям калибра 155 мм», — написал он в телеграм-канале.

Марочко добавил, что во избежание уничтожения крупных складов, киевские боевики небольшими партиями развозят боекомплект на пункты боепитания и полевые склады.