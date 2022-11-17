Париж, 17 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «политизировать спорт» — это «очень плохая идея», несмотря на то, что существует множество критических замечаний по поводу проведения Чемпионата мира по футболу в Катаре, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Никогда еще чемпионат мира по футболу не вызывал такой критики в отношении окружающей среды или прав человека, как этот чемпионат мира-2022. Но для Эммануэля Макрона эти вопросы следует задавать, когда «мероприятие планируют провести в стране», а не за четыре дня до начала чемпионата.

«Я постоянно общаюсь с Катаром по всем вопросам. У нас откровенные, дружеские и конструктивные отношения», — уверяет арендатор Елисейского дворца.

По мнению Эммануэля Макрона, принцип «не политизировать спорт» также применим к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут в Париже в 2024 году.

«Я не знаю, в каком контексте Олимпийские игры будут проводиться в геополитическом плане. Но несомненно, что цель этих крупных мероприятий — дать возможность спортсменам из любой страны жить спортом. А также найти с помощью спорта способы общаться там, где люди больше не могут разговаривать друг с другом», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции поедет на чемпионат мира по футболу в Катар, если сборная Франции дойдет до финала или полуфинала.