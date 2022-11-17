Канберра, 17 ноября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Австралии снизился на 0,1% до 3,4% в октябре 2022 года, что еще больше усугубило такие проблемы, как инфляция и кризис нехватки квалифицированных кадров. Об этом сообщает телеканал Nine News.

Commons.wikimedia.org Мельбурн. Австралия

Новые данные Австралийского бюро статистики показали, что число безработных сократилось на 21 тысячу в октябре.

В гендерной разбивке уровень безработицы среди мужчин в настоящее время составляет 3,2%, что является самым низким показателем с ноября 1974 года.

Уровень женской безработицы оставался стабильным на уровне 3,6%.

Отмечается, что ранее в этом году уровень безработицы в Австралии уже был рекордно низким, но позже он поднялся до 3,6%.