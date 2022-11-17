Канберра, 17 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Австралийские фермеры предупреждают о дефиците персиков, нектаринов, слив и абрикосов этой зимой. Об этом 17 ноября сообщил телеканал Nine News.

moritz320 Персики

Повсеместные наводнения, более прохладная погода и проливные дожди повлияли на урожай косточковых культур в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Южной Австралии. Тем не менее, несмотря на обильные проливные дожди в Квинсленде, урожай в солнечном штате хорошо сохранился, пишут журналисты.

Косточковые плоды чаще всего выращивают в районах вокруг Оранжа в Новом Южном Уэльсе, Шеппартоне, Суон-Хилле, Кобраме и Милдьюре в Виктории, Ренмарке и Южной Австралии. Тревожным является то, что во всех перечисленных районах наблюдаются наводнения.