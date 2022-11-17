Лондон, 17 ноября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Посвящённая итогам саммита «Группы двадцати» (G20) и его итоговой декларации публикация британского таблоида The Daily Mail вызвала 17 ноября активное обсуждение у читателей издания.

Запад

При этом в статье указывается, что в формулировках итогового документа не скрывается расхождение по поводу конфликта на территории б. УССР и в них, несмотря на то, что они осторожны и тщательно отработаны, отражена царившая на саммите напряжённость и противодействие ряда стран попыткам США с их союзниками изолировать Россию.

«Да половина человечества, если не больше! Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Южная Африка, Индия, Бразилия, Турция… Разве мало? Они все продолжают развивать отношения с Россией. У них нет никаких интересов в этом конфликте», — написал пользователь под ником Regattapontoon3.

«(Президент США) Джо Байден на Бали на саммите G20 выглядел просто ужасно. Самые последние старики в самом захудалом доме престарелых выглядят лучше. Это просто страшно!» — отметил North Georgia.

«Какой лояльности по отношению к себе требует Запад? Мир сошёл с ума? Запад запугивает, вторгается и разрушает, а его власть ослабевает. Это век Китая и Индии, и это правильно, поскольку они составляют почти 30% населения планеты», — указал читатель sucktheus (сак???).

«И кто же это те, кто не осудил Россию?» — задался вопросом пользователь Hugha.

«Вот вам самое явное доказательство: Запад и США больше не управляют миром. Нет гегемонии США. Пятнадцать новых стран планируют вступить в БРИКС, пока Байден безуспешно пытается очаровать (председателя КНР) Си Цзиньпина», — заключил Tiggyressor.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проведение саммита G20 способствовало росту экономики острова Бали, которая выросла на 8,1% в третьем квартале 2022 года.