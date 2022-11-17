Томск, , 09:10 — REGNUM В Томске суд наложил арест на восемь картин советского и российского художника, путешественника Германа Завьялова, выставленных в областном художественном музее. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Томской области.

Арестованные картины были выставлены в Томском областном художественном музее УФССП по Томской области

Картины принадлежат обанкротившемуся местному предпринимателю. Для установления имущества банкрота, его оценки, проведения торгов был определён финансовый управляющий. Включить картины в список на арест приставам помог случай.

«Произведения искусства выставлялись в областном художественном музее, где их случайно увидела финансовый управляющий. Сомнений в том, что имущество принадлежит банкроту, не было, так как под каждой картиной был обозначен собственник», — говорится в сообщении.

В Арбитражный суд региона был подан иск об аресте картин в рамках обеспечительных мер, который был удовлетворён. Произведения искусства, как отмечается, в дальнейшем будут реализованы на торгах.

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