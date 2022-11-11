Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM В Екатеринбурге судебные приставы арестовали беспилотный авиационный комплекс. Причиной стали долги в 10,5 млн рублей по госконтакту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Судебные приставы R59.fssp.gov.ru

Задолженность образовалась перед региональным департаментом по охране животного мира. В отношении юридического лица возбудили исполнительное производство. Однако аиационный комплекс продолжил уклоняться от погашения долгов.

Судебные приставы нагрянули в офис организации. Они наложили арест на беспилотный авиационный комплекс в составе пускового и зарядного устройств, комплекта радиоэлектронного оборудования и системы навигации, станции управления, антенны и камеры-тепловизор.

При дальнейшем уклонении от выплаты долга собственнику грозит уголовная ответственность. Летательный аппарат уже направили на торги.