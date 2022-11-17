Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Несогласие с позицией главы киевского режима Владимира Зеленского в вопросе принадлежности ракет, упавших 15 ноября в Польше, выразил президент США Джо Байден 17 ноября, сообщает Reuters.

Макдональд — господин the cardinal de la ville

Ранее Зеленский, несмотря на заявления польского лидера Анджея Дуды и генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ракеты были выпущены с большой долей вероятности ВСУ, указал на то, что он сомневается в этом. Он, напротив, подчеркнул, что упавшие поблизости от границы Польши и территории бывшей УССР ракеты, из-за которых погибли двое человек, были российскими.

«Это не доказательства», — заявил Байден в общении с прессой после возвращения из Азии.

Напомним, позиция Вашингтона заключалась в том, что США не имеют никакой информации, которая противоречила бы предварительной оценке Польши о том, что ракета, которая упала на ее территории, была выпущена из системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева.