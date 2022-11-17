Москва, 17 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Обвинения западных стран в том, что Иран поставляет в Россию беспилотники, которые используются затем используются на территории б. УССР, безосновательны. Об этом заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, передают РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По его словам, таким образом страны Запада пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву. Подобными действиями они дискредитируют себя как добросовестных участников Совместного всеобъемлющего плана действий СВПД).

«Соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадёжность своих усилий, — пояснил Вершинин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за несколько месяцев до начала СВО власти Ирана в небольшом количестве поставляли Москве беспилотники.

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