Нижний Новгород, 17 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Балахнинском районе Нижегородской области вынесен приговор по делу о гибели двух рабочих при ремонте канализационного коллектора. Перед судом предстал бывший начальник участка коммунальной компании, который признан виновным и получил условный срок, сообщается на сайте следственного управления СКР по Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

ЧП произошло 3 августа 2021 года в рабочем посёлке Гидроторф Балахнинского округа. По данным следствия, во время аварийно-восстановительных работ в канализационном коллекторе потеряли сознание два слесаря: 36-летний мужчина скончался на месте происшествия, его 57-летний коллега умер в больнице.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление смесью газов.

По версии правоохранителей, подсудимый не обеспечил безопасность при производстве работ, поясняя, что работать коллекторе должны не менее трёх человек в противогазах и со страховкой. В ведомстве сообщают, что в ходе предварительного следствия фигурант уголовного дела признал вину частично.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив 2,5 года условного срока.

Отметим, что ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в Нижнем Новгороде, где 17 октября 2022 года во время кровельных работ упали и разбились насмерть двое рабочих.

Ещё один слесарь погиб 15 ноября в Кстовском районе Нижегородской области при установлении заглушек на трубе в котловане: сотрудника водоснабжающей организации насмерть завалило обрушившимся грунтом.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Балахне Нижегородской области завели уголовное дело по факту ЧП в зоопарке: при очистке вольера на сотрудницу напала львица. Дело расследуется по статье о нарушении правил охраны труда.

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