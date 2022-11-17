Москва, 17 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Первопричиной падения киевской ракеты С-300 в Польше стали действия Соединенных Штатов и НАТО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — сказал Песков РИА Новости, комментируя инцидент в Польше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, результаты расследования инцидента в Польше с падением ракеты в приграничном районе не важны для США, которые всегда готовы самостоятельно назначить виновных исключительно по политическим мотивам.

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