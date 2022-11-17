Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM В зоне специальной военной операции создана мобильная приёмная, куда могут обращаться бойцы с Урала. Об этом журналистам сообщила свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многим хотелось узнать, как служат в зоне СВО, и у нас при содействии Центрального военного округа открылась там мобильная приёмная. Мы зарегистрировали 32 обращения со всего округа, из Свердловской области», — передаёт слова Мерзляковой ТАСС.

По данным омбудсмена, на передовой уральцы чаще всего обращаются в приёмную по вопросам предоставления региональных выплат и льгот их семьям. Бойцы также просят помочь семьям решить бытовые вопросы: починить кран, наколоть дров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует горячая линия по вопросам СВО. Обратиться на неё могут и родственники военнослужащих.