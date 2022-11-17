Бали, Индонезия, 17 ноября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Очередной саммит G20, который в 2023 году состоится в Индии, рассмотрит вопрос о членстве в группе Африканского союза (АС). Об этом со ссылкой на действующего председателя АС президента Сенегала Маки Салла вечером 16 ноября сообщает Agence de Presse Senegalaise (APS).

(сс) MONUSCO Photos Маки Салл

Маки Салл «Я благодарю членов G20, которые во время саммита на Бали в Индонезии поддержали кандидатуру АС на вступление в «Группу двадцати». Вопрос о членстве АС будет рассмотрен на саммите G20 в Индии в 2023 году».

Глава АС также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за инициированные им консультации на полях саммита G20 «по проблеме доступа к зерновым и удобрениям», в том числе «в контексте войны» на территории б. УССР. Салл также отметил результативную встречу на полях саммита с председателем КНР Си Цзиньпином.

Маки Салл «Я приветствую превосходное сотрудничество Китая с Африкой и, в частности, с Сенегалом, а также наше совпадение взглядов по основным вопросам, представляющим общий интерес».

Как сообщало ИА REGNUM, Париж выступает за включение Африканского союза в G20.

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