На саммите G20 в Индии в 2023 году рассмотрят принятие Африканского союза
Бали, Индонезия, 17 ноября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Очередной саммит G20, который в 2023 году состоится в Индии, рассмотрит вопрос о членстве в группе Африканского союза (АС). Об этом со ссылкой на действующего председателя АС президента Сенегала Маки Салла вечером 16 ноября сообщает Agence de Presse Senegalaise (APS).
Глава АС также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за инициированные им консультации на полях саммита G20 «по проблеме доступа к зерновым и удобрениям», в том числе «в контексте войны» на территории б. УССР. Салл также отметил результативную встречу на полях саммита с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как сообщало ИА REGNUM, Париж выступает за включение Африканского союза в G20.
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