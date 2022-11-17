Нью-Дели, 17 ноября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Индийские нефтеперерабатывающие заводы пока не спешат размещать заявки на приобретение российской нефти из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По их данным, НПЗ из Индии опасаются возможных изменений после вступления в силу санкций ЕС против России. Пока индийские предприятия ожидают более полной информации по работе механизма ограничений цен на российские нефтепродукты, разработанного странами G7.

Источники отмечают, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries пока не размещала заказов на поставки российского «черного золота» после 5 декабря. Также заявки не размещает индийская госкорпорация Bharat Petroleum Corp.

«Существует слишком много неопределенностей, связанных с механизмом ограничения. Мы не знаем, каким может быть механизм оплаты и каким может быть предельный уровень», — объяснил собеседник агентства.

Тем не менее компании Indian Oil Corp и Nayara Energy продолжают закупать российскую нефть, в том числе размещая заявки на поставки после 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не будет препятствовать Индии в закупках российской нефти по ценам выше потолка, установленного на саммите G7. По ее словам, Россия и так не сможет поставлять энергоносители в тех объемах, которые фиксировались до введения антироссийских санкций.