Токио, , 07:15 — REGNUM Страны G7, куда входят Япония и ведущие страны Запада, не смогли себя заметно проявить на саммите G20 на индонезийском острове Бали. Об этом говорится в статье японской газеты Nikkei.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание предполагает, что страны «Группы семи» не смогли сыграть значимую роль на мероприятиях из-за того, что ряд этих государств возглавили новые лидеры. В частности, представители Великобритании, Германии и Италии заняли свои посты уже после предыдущего саммита G20, который проходил в Риме в октябре 2021 года. При этом среди них нет крупных политических фигур, которые можно было бы сравнить по масштабам с бывшей главой правительства Германии Ангелой Меркель.

Газета отмечает, что пока президент США Джо Байден и глава японского правительства Фумио Кисида не имеют значимой общественной поддержки в своих государствах, что подрывает международные позиции Вашингтона и Токио. Также издание указывает, что в 2008 году на страны G7 приходилось около 50% мирового ВВП, однако за прошедшие 14 лет эта доля значительно снизилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорте индонезийского Бали, где проходит саммит G20, появилась новая карта России. На ней в составе Российской Федерации указаны республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. При этом российская карта была изображена на большом баннере, размещенном в здании воздушной гавани.