Хабаровск, , 06:42 — REGNUM В Хабаровске сотрудники первой краевой больницы собрали для мобилизованных необходимые зимние вещи — вместе с термокостюмами, носками и балаклавами в посылку вложили и письмо со словами поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Хабаровского края.

ВС России во время спецоперации в б. УССР Министерство обороны России

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«Вместе с подарками передаем вам частичку своего тепла и причастности к вашей очень тяжелой, опасной, но такой необходимой для нас всех миссии. Пусть Господь нашими молитвами хранит вас», — написали медики.

На адрес больницы пришёл ответ, в котором говорится, что теплые вещи переданы в окружной учебный центр (ОУЦ) командиру дивизии. Бойцы получат их перед отправкой в войска.

«Нам очень важна ваша поддержка, забота, внимание, любовь и неиссякаемая вера в победу! От лица командования ОУЦ выражаем каждому из вас признательность за теплое отношение и желаем успехов в вашем нелегком каждодневном труде в защиту жизни и здоровья жителей нашего края!» — написали военнослужащие в ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хакасии продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям.