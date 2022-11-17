Сеул, 17 ноября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы Южной Кореи зафиксировали запуск северокорейской баллистической ракеты малой дальности, сообщил на своем сайте Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Снаряд был запущен сторону Японского моря в 10:48 по местному времени (04:48 мск) из района города Вонсан (провинция Канвондо). Отмечается, что Сеул продолжает наблюдение за шагами КНДР, сохраняя абсолютную боеготовность в координации с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября глава МИД Северной Кореи Чвэ Сон Хи заявил, что Пхеньян жестко ответит на усиление военного сотрудничества и провокационной активности со стороны Токио, Сеула и Вашингтона.