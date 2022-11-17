Лхаса, Китай, 17 ноября 2022, 10:02 — REGNUM Дисциплинарное преследование началось против статусного законодателя в китайском Тибете, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа
Заместитель председателя Постоянного комитета Тибетского автономного регионального собрания народных представителей Цзи Гоган был помещен под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов, говорится в официальном заявлении.
Согласно заявлению, Цзи расследуется Центральной комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной комиссией по надзору.