Лхаса, Китай, 17 ноября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Дисциплинарное преследование началось против статусного законодателя в китайском Тибете, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Заместитель председателя Постоянного комитета Тибетского автономного регионального собрания народных представителей Цзи Гоган был помещен под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов, говорится в официальном заявлении.

Согласно заявлению, Цзи расследуется Центральной комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной комиссией по надзору.