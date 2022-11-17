Бердск, Новосибирская область, , 07:00 — REGNUM В Новосибирском Бердске 17 ноября простятся с погибшим при выполнении воинского долга в ходе спецоперации Николаем Саидовым. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Николай Саидов Мэрия Бердска

«Церемония прощания состоится 17 ноября с 12:00 до 13:00 (время местное) в Кафедральном соборе Преображения Господня», — уточнили в администрации города.

Известно, что майор, начальник службы — штурман беспилотной авиации Николай Саидов погиб 6 ноября при исполнении обязанностей военной службы.

По официальным данным, 35-летний Николай Саидов — уроженец города Бердска. Он родился в семье военного и после школы №3 «Пеликан» поступили в Новосибирское высшее военно-командное училище, по окончании которого был распределён в город Алейск (Алтайский край). Саидова пять раз командировали в Сирию. Он также участвовал в урегулировании конфликта на границе Таджикистана с Афганистаном.

Николай Саидов является ветераном боевых действий, награждён медалью «Суворова» и медалью «Жукова». Посмертно представлен к ордену Мужества.