Вашингтон, 17 ноября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Запрос на $500 млн для модернизации нефтяного резерва направила Конгрессу администрация президента США Джозефа Байдена. Об этом 16 ноября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Уточняется, что в бюджетном запросе, направленном Белым домом в Конгресс США, есть пояснение, что данные средства позволят национальному резерву «поддерживать уровень оперативной готовности и смягчать ожидаемый дефицит нефти в связи с проблемами в цепочках поставок из-за пандемии и связанных с этим задержек в графике.

Предполагается, что финансирование будет направлено на модернизацию всех четырёх объектов для хранения нефти.

При этом в рамках этого же бюджетного запроса Белый дом просил законодателей выделить ещё $37,7 млрд на цели, связанные с поддержкой Киева. В эту же сумму вошли и средства на модернизацию нефтяного резерва.

Кроме того, $126,3 млн предполагается направить на финансирование мер Национального управления ядерной безопасности США (входит в структуру министерства энергетики) по защите от различного рода ядерных и радиологических инцидентов на территории б. УССР. В Вашингтоне планируют также направить часть запрошенного бюджета на помощь Киеву в обеспечении безопасности ядерных и радиоактивных материалов и предотвращении их контрабанды.