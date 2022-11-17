Татарск, Новосибирская область, , 06:55 — REGNUM В Новосибирской области суд лишил теперь уже бывшего депутата Сергея Мамонтова, который на автомобиле переехал ребёнка и уехал с места дорожно-транспортного происшествия, права управления транспортными средствами. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Автомобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что за руль транспортных средств Мамонтов не имеет право садиться на протяжении полутора лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что расследование уголовного дела в отношении Сергея Мамонтова завершено. Оно было возбуждено по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии». Мужчина полностью признал вину. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, 30 октября на тот момент ещё действующий татарский депутат Сергей Мамонтов переехал мальчика на автомобиле и скрылся с места ДТП, даже не попытавшись ему помочь. В полицию он пришёл после объявления его машины в розыск. Ребёнок сумел самостоятельно добраться до дома, откуда был доставлен в больницу и некоторое время находился в реанимации.

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