Новосибирск, 17 ноября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. На Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова изготовили партию новых самолётов Су-34 для Вооружённых сил России. Фронтовые бомбардировщики прошли испытания и отправлены к месту несения службы. Их точное количество не называется, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34

«Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса — расширение производства, ускорение темпов и увеличение объёмов выпуска продукции ритмично выполняются», — отметил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, до конца 2022 года Вооружённые силы России получат очередные самолёты, находящиеся сегодня в производстве.

Отметим, что модернизированный Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, которые позволяют применять перспективные авиационные средства поражения. Это даёт возможность увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, а также расширить условия и точность бомбометания.

Напомним, что 21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения спецоперации.