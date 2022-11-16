Вашингтон, 17 ноября, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Россия станет одной из четырех великих держав, которые будут формировать новый мировой порядок, написал профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для американского издания The Hill.

ИА REGNUM Флаг России

Эксперт отметил, что прежние правила, которые сложились в мире после Второй мировой войны, были выгодны только США. По его мнению, ситуация существенно изменилась, поскольку действующая система международных институтов столкнулась с кризисом.

Лэтэм подчеркнул, что нарастающие проблемы «угрожают разорвать на части» НАТО и ЕС, на которые действуют «беспрецедентные центробежные силы». В связи с этим, как указывает профессор, центры сил будут вынуждены создавать новые правила, на что потребуется много времени.

Специалист полагает, что обновленный мировой порядок будет форматироваться Россией, США, Китаем и Индией с учетом ценностей и интересов всех указанных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент России Владимир Путин заявил, что вместо однополярной модели мира придут международные отношения, признающие суверенный путь развития каждой страны.