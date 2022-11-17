Лондон, 17 ноября, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Правительство Великобритании обязало китайских предпринимателей продать британскую компанию Newport Wafer Fab, владеющую заводом по производству микрочипов, заявил министр по делам бизнеса Соединенного Королевства Грант Шэппс на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Сегодня в соответствии с законом о национальной безопасности и инвестициях я отдал не подлежащее обжалованию распоряжение о том, что Nexperia должна продать не менее 86% компании Newport Wafer Fab», — заявил он.

По словам Шэппса, британское правительство положительно относится к иностранным инвестициям, однако готово вмешиваться в экономические процессы в случае угрозы национальной безопасности. Он подчеркнул, что при владении компанией Newport Wafer Fab Китай мог бы получить доступ к эксклюзивным технологиям, чего не может допустить правительство королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе саммита G20 в Индонезии отменили встречу главы британского правительства Риши Сунака и председателя КНР Си Цзиньпина. В качестве повода для отмены указывались «проблемы с повесткой дня». Отметим, что Сунак называл Китай главной угрозой для безопасности Великобритании.