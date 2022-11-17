Варшава, , 01:35 — REGNUM 17 ноября в Варшаве на стадионе «ПГЕ Народовы» сборная Польши в рамках подготовки к чемпионату мира в Катаре одержала победу над сборной Чили в товарищеском матче. Основное время завершилось со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 85-й минуте встречи забил 27-летний форвард «Герты» Кшиштоф Пентек после передачи Якуба Кивера. Желтые карточки получили Гильермо Сото, Марлино Нуньес, Ян Беднарек, Гари Медель и Кшиштоф Пентек. Матч обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Робертом Кемптером.

Составы команд:

Польша: Скорупский, Беднарек (Виетска, 79’), Кивер, Глик (Берешиньский, 46’), Франковский (Гросицкий, 67’), Гумны, Крыховяк (Шиманьски, 67’), Журковский, Шиманьский, Свидерский (Каминьский, 59’), Милик (Пентек, 59’).

Главный тренер: Чеслав Михневич.

Чили: Браво, Сото (Дельгадо, 89’), Марипан, Суазо, Сьерральта (Рубио, 89’), Видаль, Нуньес, Мендес (Фентеес, 76’), Медель, Санчес, Валенсия (Осорио, 76’).

Главный тренер: Эдуардо Бериссо.