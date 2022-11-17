Стамбул, Турция, , 00:36 — REGNUM По меньшей мере десять человек пострадали в ночь на 17 ноября в результате взрыва газа в районе Фатих в центре турецкого города Стамбул, сообщило агентство DHA.

Взрыв geralt

Инцидент произошел из-за утечки голубого топлива на газопроводе во время проведения работ. После этого вспыхнул пожар, охвативший первый этаж трехэтажного дома.

Из-за взрыва на улице началась паника. Пожарные, которые прибыли на место происшествия, смогли быстро потушить огонь.

Все пострадавшие доставлены в больницу. В их числе есть и три сотрудника газовой компании, которые вели работы на трубопроводе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Чебоксарах произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Один человек получил ожоги лица.

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