Ереван, , 23:20 — REGNUM В злоупотреблении служебными полномочиями обвинён в Армении бывший министр образования республики, заместитель председателя Республиканской партии Армен Ашотян. Об этом 16 ноября сообщил журналистам его адвокат Тигран Атанесян.

Армен Ашотян ©Photolure

По словам юриста, бывшего чиновника также обвинили в отмывании денег, избрав ему в качестве меры пресечения подписка о невыезде.

Ранее сегодня Ашотян заявил, что ему не дали выехать в Лиссабон на политическую конференцию Европейской народной партии, задержав в аэропорту.